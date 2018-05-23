مكاسب نوعية جديدة للجيش اليمني في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن- ( وكالات)



سيطرت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي على المجمع الحكومي لمديرية الملاحيظ في محافظة صعدة، وتطهيره من مليشيا الحوثي الإيرانية، بعد 8 سنوات من احتلاله.

يأتي هذا ضمن العملية العسكرية الكبرى التي أطلقتها قوات الجيش اليمني، مطلع الأسبوع الجاري، بمساندة قوات التحالف صوب مركز مديرية الملاحيظ، ضمن معركة قطع رأس الأفعى في مسقط رأس زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن معارك ضارية دارت في محيط المجمع الحكومي لمديرية الملاحيظ غربي صعدة، بعد تقدم لواء القوات الخاصة.



مليشيا الحوثي تكبدت خلال محاولتها الدفاع عن مركز مديرية الملاحيظ، عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير 3 دوريات عسكرية بمن عليها، وفقاً للمصدر.



ونجحت القوات خلال اليومين الماضيين، في السيطرة على مرتفعات استراتيجية، أبرزها سلسلة جبل النار، التي تمتد من الملاحيظ في صعدة إلى مديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.



وفي جبهة الجوف تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، من تطهير عدد من المواقع الاستراتيجية في محافظة الجوف من مليشيا الحوثي الإيرانية، والتوغل صوب مركز مديرية "برط العنان".



ونقل موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع، عن قائد لواء حسم ورئيس عمليات حرس الحدود في الجيش الوطني العميد هادي الجعيدي، أن أبطال الجيش حرروا سلسلة جبال الأمهور، وتمكنوا من قطع خط إمداد المليشيا الواصل بين منطقة "رحوب" و"وادي سلبة" و"القعيف".

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