غارات مكثفة للتحالف العربي تكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

شنت مقاتلات التحالف العربي , سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية, أن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو 10 غارات جوية مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية حرض غربي محافظة حجة شمال اليمن, أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر بشرية كبيرة، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها .

كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدد من الغارات تجمعًا لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة النظير بمديرية رازح غربي محافظة صعدة اليمنية.



وأكد الموقع أن الغارات أدت إلى تدمير كل الآليات المتواجدة في الموقع ومصرع وإصابة كل من كان على متنها , مفيدًا أن مقاتلات التحالف أغارت في محافظة الحديدة على عدد من مواقع المليشيا بمديرية التحيتا.



واستهدفت هذه الغارات تعزيزات للمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى جبهة الساحل الغربي ودمرتها بالكامل, كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين نقطة تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة "منظر" بمديرية الدريهمي غربي محافظة الحديدة، مما أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا في النقطة مع قائدهم الذي حاول الفرار على متن طقم إلا أن مقاتلات التحالف استهدفته بغارة أخرى أودت بحياته مع مرافقيه بمديرية الميناء .



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