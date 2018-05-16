تقدم للقوات الحكومية في معارك جنوب "الحديدة" في اليمن

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)



تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية المنضوية في إطار التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في مديرية "التحيتا" في طريقها صوب مدينة "الحديدة" غربي البلاد، وقالت مصادر عسكرية، إن قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، والمقاومة التهامية، وألوية العمالقة، تمكنت من تحرير منطقة "البقعة" في مديرية التحيتا، بعد هجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.



وأشارت المصادر، إلى أن القوات المشتركة قامت بتمشيط نحو 18 كم من مديرية التحيتا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالإضافة إلى تأمين مناطق جديدة، أسفرت المعارك عن تحرير عدد من سكان مديرية التحيتا من قبضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي كانت تمنعهم من النزوح وتصر على استخدامهم كدروع بشرية.

وقالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة بلسان المقاومة الوطنية، إن قوات المقاومة، قامت بإنقاذ الأهالي ونقلهم إلى مكان آمن، وإمدادهم بكل الاحتياجات اللازمة، ونشرت وكالة "خبر" التابعة لحزب المؤتمر الشعبي، صورة لقائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، وهو في مقدمة صفوف القوات المشاركة في العمليات العسكرية، وذكرت الوكالة، أن مصدرا مقربا، نشر صورة للعميد طارق صالح، وهو على متن أحد الأطقم العسكرية أثناء مشاركته في العمليات العسكرية أثناء تأمين 18 كيلومترا من ميناء الحيمة العسكري.

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