قتل 3 أفراد من تنظيم القاعدة إثر غارة جوية في اليمن

أخبار الآن | شبوة - اليمن (وكالات)



قـُتل 3 مسلحين من تنظيم القاعدة إثر غارة لطائرة من دون طيار يُعتقد انها أمريكية وفق ما اكدته مصادر يمنية.



وأوضحت المصادر أن الطائرة استهدفت سياراتهم فى مديرية مرخة بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن واسفرت عن احتراقها وقتل كل من كان على متنها.



وكانت طائرة من دون طيار أمريكية قتلت - فى 26 أبريل الماضي - القيادي فى تنظيم القاعدة ناصر حسين بامدوخ البوبكرى العولقي أثناء تواجده فى وادي رفض بمديرية الصعيد.



يذكر أن طائرات (درون) أمريكية، تشن بين الحين والآخر غارات على معاقل وسيارات عناصر تنظيم القاعدة فى محافظات البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وحضرموت.



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