خسائر وانهيارات في صفوف الحوثيين في الساحل الغربي لليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أفادت مصادر عسكرية في اليمن أن جبهة محافظة تعز شهدت فرار مسلحي مليشيات الحوثي تجاه مناطق جبلية في المحافظة، وسط تقدم المقاومة الوطنية في البرح.

كما أكدت المصادر، مقتل نحو 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي خلال الساعات الأخيرة جراء غارات طائرات التحالف العربي ومواجهات عنيفة مع ألولية العمالقة والمقاومة التهامية في محافظة الحديدة.

مزيد من التفاصيل في سياقِ تقريرِ الزميل عبدالكريم جلمود.

في الوقت الذي يترقب فيه اليمنيون ساعة الصفر لعملية عسكرية تهدف إلى تحرير محافظة الحديدة والساحل الغربي لليمن، منيت المليشيات الحوثية بخسائر فادحة في جبهتي الساحل الغربي وتعز.

قوات التحالف العربي تمكنت من شن غارات على تجمعات المليشيات الحوثية في مديريات الحالي وجبل راس، خلفت عشرات القتلى من مسلحي المليشيات بحسب مصادر عسكرية، كما دارت اشتباكات بين ألوية العمالقة والمقاومة التهامية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في شمال مديرية حيس.

من ناحية أخرى، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي على مركز مديرية موزع غربي محافظة تعز.

مصادر عسكرية أكدت أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مركز المديرية دون أي مواجهات بعد فرار مسلحي المليشيات تاركين أسلحتهم ومركباتهم العسكرية نتيجة ضربات مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف العربي.

وانهارت الميليشيات في عدة جبهات غربي محافظة تعز، بعد التقدم العسكري الذي حققته المقاومة في البرح، وفرض سيطرتها على الطرق التي كانت تمد ميليشيات الحوثي بالسلاح والأفراد.

قوات الجيش والمقاومة تهدف من خلال العملية العسكرية المتواصلة إلى الالتحام مع القوات في جبهة الكدحة ومنطقة المعافر لفك الحصار عن محافظة تعز من الجهة الغربية وتأمين جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.

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