خسائر وفرار جماعي للحوثيين في جبهتي الساحل الغربي وتعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل نحو 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي اليمني خلال الساعات الأخيرة، فيما شهدت جبهة تعز فرار مسلحي المليشيات، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن مسلحي الميليشيات قتلوا جراء غارات طائرات التحالف العربي ومواجهات عنيفة مع ألولية العمالقة والمقاومة التهامية، في عدد من جبهات الساحل الغربي في محافظة الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تركز على تجمعات الميليشيات في مديريات الحالي والدريهمي وجبل راس، لافت إلى اشتباكات دارت بين ألوية العمالقة والمقاومة التهامية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في شمال مديرية حيس، وأخرى في الطريق المؤدي نحو مديرية التحيتا.

كما شهدت جبهات مديرية موزع غربي تعز فرارا لمسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، بعد أن تمكنت قوات الشرعية من قطع التعزيزات عليها في جبهة البرح المتاخمة للحديدة.

واضطر عناصر الميليشيات إلى ترك أسلحتهم ومركباتهم العسكرية وفروا مشيا على الأقدام ،تجاه مناطق جبلية في تعز.

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