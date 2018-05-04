باحثون دوليون يحذرون من تفشي الكوليرا مجددا في اليمن

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (ا ف ب)

قال باحثون دوليون أن اليمن مهدّد بعودة تفشي وباء الكوليرا الذي يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

ودعا فريق دولي من الباحثين، عبر مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل تخفيف المخاطر.

ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

واستنادًا إلى بيانات حالات تفشي سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54 في المئة من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء في العام 2018 ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.

وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن".

وفي اوائل الشهر الماضي تعهدت السعودية والإمارات، بتقديم مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن في مؤتمر دولي استضافته مدينة جنيف .

وعقد المؤتمر برعاية السويد وسويسرا والأمم المتحدة، ونتج عنه تعهدات بقيمة 2.01 مليار دولار من 40 دولة ومنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي أعلنت "دعم الإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي".

كما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة أعلن "تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن".

وعلق مستشار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية توماس ستال على ذلك بقوله إن الولايات المتحدة تمد "امتنانها" للسعودية وللإمارات "لإسهاماتهما الواضحة في الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة".

وفي نفس المؤتمر أعلنت الولايات المتحدة عن حوالي 87 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الإضافية، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بـ107.5 مليون يورو في التمويل الجديد للعام الجاري، وتعهدت الكويت بـ 250 مليون دولار.

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