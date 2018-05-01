التحالف يكثّف غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي باليمن

أخبار الآن | صعدة - اليمن (وكالات)

كثفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة شمال البلاد.



وقالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي، في مناطق متفرقة من مديرية باقم، التي وصل عدد الغارات فيها إلى أكثر من 20 ضربة .



كما جددت الطائرات قصف مبنى البنك المركزي في صعدة، بعد أن حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، واستهدفت أيضا معسكر اللواء 72 في مديرية الصفراء.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي للتحالف على تجمعات ومواقع المتمردين، في مديريتي غمر ورازح الحدوديتين في صعدة.

ومن جهة أخرى، قتل 16 من مسلحي الميليشيات الحوثية وأصيب 22 آخرين، في اشتباكات بين قوات المقاومة الوطنية والمتمردين على جبهة الساحل الغربي، خلال الساعات الماضية.

وتركزت المواجهات بين الطرفين شمالي مديرية حيس، بالإضافة إلى جبهة المفرق، المؤدية إلى محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن المعارك اندلعت بعد هجوم لميليشيات الحوثي من شمال وغرب موزع، ومن جنوب مفرق موزع غربي محافظة تعز، على مواقع قوات المقاومة الوطنية، مشيرة إلى "تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

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