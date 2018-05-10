رصد صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من صعدة اتجاه نجران

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

قال المتحدثُ الرسمي باسم التحالف العقید تركي المالكي إن المیلیشیاتِ الحوثیة أطلقت، مساء الأربعاء، صاروخاً قصیر المدى من نوع "بدر" تجاه مدينة نجران، بغرض استھداف المناطق المدنیة.



وأوضح أن الصاروخ أطلق من شمال صعدة عند الساعة 42:6 وتعرضَ للفشل عند عملیة الإطلاق، وسقط في منطقة صحراوية غیرِ آھلةٍ بالسكان، ولم تنتُج عنه أيِ أضرار.

وكانت المیلیشیات المدعومة من إيران قد أطلقت صاروخین تجاه مدينة الرياض صباح الیوم اعترضت قوات الدفاع الجوي أحدھما، وسقط الآخر في منطقة صحراوية جنوب مدينة الرياض.

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