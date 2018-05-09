الشرعية تضيّق على آخر متنفس للحوثيين.. ماهي أهمية الحديدة؟

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

تتوالى الإنتصارات الحاسمة والسريعة التي تحققها القوات الشرعية في اليمن بإسناد من التحالف العربي. حيث باتت القوات أقرب من أي وقت مضى، لتحرير الساحل الغربي كاملا من قبضة جماعة الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران.

ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي الإيرانية يمثل آخر منفذ بحري لها للتزود بالأسلحة المهربة من إيران.

تمنع المليشيات دخول المساعدات الإغاثية عن طريقه والتي تهدف لتخفيف معاناة اليمنيين من جراء الانقلاب وسياساته.

الميناء يعد الممر الأول إلى كافة الجزر اليمنية ذات العمق الاستراتيجي، وأهمها جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وجبل صقر الذي يرتفع أكثر من 3700 قدم عن مستوى البحر.

هو آخر الموانئ المتبقية بأيدي الحوثيين بعدما استعادت الشرعية ميناءي المخا وميدي الاستراتيجيين.

ومن شأن استعادة قوات الشرعية لميناء الحديدة، إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة البحرية في باب المندب وحصرهم في المناطق الداخلية والجبلية.

يرى خبراء أن استعادة الحديدة من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية، تطور نوعي سيفتح الطريق لتحرير باقي المحافظات الساحلية في شمال اليمن وجنوبه، في إطار السعي لإحكام السيطرة على كل المنافذ البحرية، ما يمهد للوصول إلى محافظات الوسط وعلى رأسها العاصمة صنعاء.

تمثل محافظة الحديدة غربي العاصمة صنعاء، أهمية بالغة للمتمردين الحوثيين فهي حلقة الوصل البحري مع إيران من أجل تلقي إمدادات السلاح لهم عبر مينائها.

وسيطر الحوثيون على المحافظة في أكتوبر 2014، بعد شهر واحد من اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء.

اقرا ايضا