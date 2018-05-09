المقاومة الوطنية تنتظر ساعة الصفر لتطهير الحديدة من الحوثيين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت المقاومة الوطنية وقوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية، العمل تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة بدعم وبإسناد كامل من قوات التحالف العربى، لتحرير الحديدة اليمنية بعد انطلاق ساعة الصفر من القيادة المشتركة.

كما أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية تمكنها من قطع الإمدادات عن المليشيات الحوثية فى الحديدة باليمن.

وقالت المقاومة اليمنية، إن ميليشيات الحوثى كانت تنفذ عمليات قطع طرق وزرع ألغام ضد اليمنيين فى الساحل الغربى، لكن ستشكل "عملية البرح" صفعة لميليشيات الحوثى على الأراضى اليمنية.

ودعت المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، أبناء القوات المسلحة للالتحاق بالمقاومة من أجل معركة الخلاص، كما دعت المغرر بهم الموجودون ضمن صفوف الميليشيا إلى ترك القتال والعودة إلى بيوتهم.

كما دعت أبناء الساحل الغربى إلى الانتفاض فى وجه ميليشيات الحوثي الدخيلة على المجتمع اليمنى، مبينة أن ميناء الحديدة يمثل الشريان الرئيسى لميليشيات الحوثى وتحريره الحديدة سيمنع التهريب، كما أن تحرير الحديدة سيقطع يد إيران من المنطقة وسيؤمن الملاحة الدولية.

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