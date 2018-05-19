الجيش اليمني يسيطر على العطفين بمديرية كتاف في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

سيطر الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف في محور صعدة على منطقة العطفين بمديرية كتاف، ورفع العلم اليمني على أحد المقار الحكومية.

كما سيطرت قوات الشرعية على سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة صعدة، وقطعت الطريق على أي إمدادات قادمة للميليشيات من وسط مديرية كتاف.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أن القوات اقترب من السيطرة على مديرية الملاجم في البيضاء، وذلك بعد التقدم والسيطرة على سلسلة جبال القرحاء وجبال البان والظهرة والخط الاسفلتي وسد فضحة والوصول إلى مفرق أعشار.

وأكد المصادر أن المليشيات تتهاوى يوما بعد يوم في ظل تقدم الجيش الوطني باتجاه مديرية الملاجم والضغط عليها في أكثر من جبهة.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن وحدات من القوات التي يقودها العميد طارق صالح اقتحمت أربعة مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والقرى المجاورة لها جنوب مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة.

وأن قوات الشرعية تقترب من السيطرة الكاملة على المديرية.

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