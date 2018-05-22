المالكي: الحوثيون يحتجزون مساعدات موجهة لليمنيين خلال رمضان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تحتجز مساعدات إنسانية موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان، وتمنع قوافل الإغاثة من التحرك في اليمن.

وحذر المالكي خلال مؤتمر صحفي من الرياض، من أن ميناء الحديدة غربي اليمن، بات نقطة انطلاق لاستهداف الملاحة البحرية الدولية.

وقال المتحدث إن قوات الجيش اليمني مدعومة بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، حققت إنجازات ميدانية على جميع جبهات اليمن، مشيرا إلى "مكاسب مهمة" للجيش محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات المتمردة.

وقال إن العلم اليمني رفع على العديد من مناطق وقرى صعدة، شمالي البلاد، التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة لاستعادتها من قبضة الحوثيين.

وأوضح المالكي أن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، في النزاع الدائر في اليمن.

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