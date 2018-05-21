الجيش السعودي يدمر صاروخا باليستيا فوق جازان

أخبار الآن | جازان - السعودية (واس)

دمرت قواتُ الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقهُ الحوثيونَ من اليمن فوقَ سماءِ جازان في جنوبِ المملكة وفقَ ما اكدتهُ وكالة الأنباء السعودية (واس).

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قال ان قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة مشيرا الى انه أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)،أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

وأشار العقيد إلى أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الدوليين (2216) ، (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات.

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