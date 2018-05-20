غارات للتحالف شمالي صعدة.. وتدمير منصات للصواريخ

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

شنت مقاتلاتُ التحالف العربي، غاراتٍ جوية على مواقع لميليشياتِ الحوثي في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة، المعقلِ الرئيسي للمتمردين الحوثيين.

واستهدفت الغارات منصاتِ إطلاقِ صواريخٍ بالستية استخدمها الحوثيون في إطلاقِ الصواريخ من محافظةِ صعدة باتجاهِ الأراضي السعودية.

وأسفرت الغارات، بحسب مصادر ميدانية، عن سقوط قتلى وجرحى من خبراء صواريخ الحوثي وتدمير منصات الإطلاق.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي أهدافا عسكرية في معسكر كهلان بضواحي مدينة صعدة عاصمة المحافظة، كما استهدفت غارات أخرى تجمعات للمليشيات في منطقة علاف و المهاذر بمديرية سحار وسط صعدة.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بين القوات الشرعية والحوثيين في مديرية حرض بمحافظة حجه حيث تواصل القوات الحكومية التقدم باتجاه مدينة حرض مركز مديرية حرض، بعد السيطرة على الطريق الرابط بين حرض في حجه و الملاحيط بصعدة، وبالتالي قطع إمداد الحوثيين بين المحافظتين.

ميدانيا، قتل ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيات الحوثي وجرح آخرين، بنيران القوات الشرعية شمال صرواح، بمحافظة مأرب، حسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقالت المصادر، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، أسفرت عن مقتل ثمانية من المليشيات وإصابة أخرين.

وأضافت أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف وغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الانقلابية شمالي صرواح.

اقرأ أيضا:

قوات الشرعية تسيطر على الطريق بين حجة وصعدة