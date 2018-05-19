القوات السعودية تعترض صاروخا حوثيا باتجاه خميس مشيط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراضَ قواتِ الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا أطلقته المليشياتُ الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأشارَ المالكي إلى أن الميلشياتِ الحوثية أطلقت صاروخين، أحدُهُما اعترضَهُ الدفاع السعودي، والآخرُ سقط في صحراء فارغة غير آهلة بالسكان.

وأوضح المالكي أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي أضرار أو إصابات وأن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي (2216) و (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع قائلا "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

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