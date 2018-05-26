الإمارات تغيث سقطرى بعد إعصار ماكون

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ذكرت وسائل إلام إماراتية أن طائرة إماراتية محملة بأربعين طنا من المساعدات الإغاثية وصلت إلى سقطرى بعد إعصار ماكونو .

من جهته، أكد سفير الإمارات في اليمن سالم الغفلي، أن الإمارات تبذل أقصى جهودها للوقوف إلى جانب الأشقاء في جزيرة سقطرى مشيرا إلى توفير ملاجئ سريعة إصلاح المولدات الكهربائية ماسمح بعودة التيار الكهربائي إلى أجزاء كبيرة في سقطرى بينما قام الهلال الأحمر الإماراتي بإعادة إصلاح وتعبيد طريق حيبق في الجزيرة وانقاذ العديد من العالقين.

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وقال الغفلي في سلسلة تغريدات عبر «توتير»، إن الوضع في سقطرى صعب للغاية، ولم تتمكن سفن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الجزيرة بسبب قوة الإعصار، لكنها ستتحرك عندما يكون الطقس مناسباً. وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية توجدان في الجزيرة.

وقد ساهمتا بفتح الطرق المسدودة، ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد في سقطرى يستقبل الحالات المرضية والجرحى، إلى جانب توفير ملاجئ سريعة في مراكز خاصة وفي المساجد والمدارس، كذلك تم إصلاح المولدات الكهربائية وعاد التيار الكهربائي إلى أجزاء كبيرة في سقطرى، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ وطائرات الهليكوبتر الإماراتية تجوب الجزيرة بحثاً عن مفقودين.

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