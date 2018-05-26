الاعصار مكونو يتجاوز صلالة مخلفا قتيلين

أخبار الآن | عمان - سلطنة عمان - (وكالات)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان أن الإعصار مكونو قد تجاوزَ صلالة، وأن مساره حالياً هو جهة الشمالِ الغربي، مشيرةً إلى أن توابعَ الإعصار قد تستمرُ على مدى 48 ساعة، متمثلة في هطولِ أمطارٍ غزيرة ورياحٍ شديدة واستمرارِ ارتفاعِ موجِ البحر.أما الدراسة فستظلُ معلقة حتى الاثنين، فيما يستمرُ إغلاقُ مطارِ صلالة لـ24 ساعة أخرى، تحسباً لأي تطورات.

وقد تتأثرُ أيضاً محافظاتٌ عدة بالإعصار مكونو، منها محافظة جنوب الشرقية حيث حذرت السلطات من ارتياد البحر الذي قد يتجاوز ارتفاع أمواجه في الساعات المقبلة أكثر من خمسة أمتار.

ونجحت الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها السلطات العمانية تأهباً للإعصار إلى حد كبير في تفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة، رغم ذلك فقد أعلنت الشرطة العمانية وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً جراء اصطدامها بجدار منزل بفعل قوة الرياح، وكذلك مواطن آخر نتيجة انجراف مركبته في أحد الأودية بمنطقة عوقد.

وكانت أجهزة الدفاع المدني قد أجلت نحو 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية، خاصة في مدينة صلالة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، كما ناشدت المواطنين بالبقاء في منازلهم، وهو ما التزم به السكان بالفعل، حيث بدت شوارع محافظة ظفار خالية.

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