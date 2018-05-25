حالة تأهب قصوى في عُمّان لمواجهة إعصار ماكونو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

حذر خبراء أرصاد جوية من أن إعصار ماكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى سيكون شديدا للغاية مع قرب توجهه إلى مدينة صلالة العمانية.

يأتي ذلك ، في وقت أعلنت السلطات العمانية تمديد إغلاق مطار المدينة حتى السبت جراء الإعصار.

اعصار يدعى ماكونو يضرب ارخبيل جزيرة سقطرى اليمنية ، ويخلف دماراً كبيراً..

غرق وجنوح سبع سفن وفقدان 20 شخصاً وانقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات ، ناهيك عن اضرار كبيرة في شوارع الجزيرة ومنازل السكان نتيجة الفيضانات.

لتعلن بذلك المنطقة منكوبة بعد استمرار العاصفة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، وسط دعوات إلى المساعدة العاجلة في عمليات الانقاذ والإجلاء والإيواء ومواجهة العاصفة.

مركز الإنذار المشترك الدولي للاعاصير أصدر تحذيراً، بتصنيف الاعصار ماكونو ، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية.

تحذير وصل مداه إلى السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمّان التي تتأهب حاليا لمواجهته..

السلطات العُمانية أخلت مستشفيات في محافظة ظفار ومناطق أخرى على الحدود مع اليمن، كما أجلت سكاناً من مناطق قريبة من البحر إلى مراكز إيواء آمنة، في حين مددت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد إغلاق مطار صلالة غدا السبت بسبب العاصفة القادمة.

كذلك ناشدت السلطات السكان بالابتعاد عن شاطئ البحر وعن الأودية والأماكن المنخفضة.

ووفقا للجنة الوطنية للدفاع المدني فقد شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة على ولاية صلالة، وعلى ولاية شليم وجزر الحلانيات.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الهند أن العاصفة المدارية تحمل أقصى سرعة للرياح تتراوح ما بين 160 و170 كيلومتراً في الساعة.

وبينما تترقب سلطنة عُمان تبعات الإعصار مكونو وما قد يخلفه من خسائر مادية، تبدأ اليوم قيادة تحالف دعم الشرعية الأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين في جزيرة سقطرى.

وعملت قيادة التحالف، وبالتعاون مع السلطة المحلية في الجزيرة، على إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، مؤكدة العمل على وضع خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل جزيرة سقطرى، تتضمن نقل وتركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للجزيرة وتقديم المساعدات العينية للسكان المتضررين.

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