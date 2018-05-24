سقطرى محافظة منكوبة بسبب الإعصار "ماكونو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

ضربت العاصفة المدارية ماكونو جزيرة سقطرى اليمنية، مسببة أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة ما تسبب في إغراق الشوارع بالمياه في المناطق السكنية وسط مخاوف من أضرار تفاقم معاناة الأهالي.

أمطار تعد الأكثف منذ عقود ضربت جزيرة سقطرى اليمنية، وخلفت فيضانات في الشوارع من جراء مياه الأمطار التي حاصرت منازل وغمرت قرى وأحياء، ما اضطر السلطات لإجلاء أسر إلى مراكز حكومية.

وزير الثروة السمكية اليمني، أعلن عن فقدان 17 شخصا وغرق سفينتين، جراء الإعصار، كما تم إجلاء 150 أسرة من منطقتين في الجزيرة، وإيواء أفرادها في مدارس ومنشآت حكومية.

وأعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الأسرة الدولية الجزيرة, محافظة منكوبة, نتيجة للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار الاستوائي، بحسب ما أعلنت وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية بدورها حذرت من تأثر أجزاء في المملكة من السبت إلى الثلاثاء بالعاصفة المدارية ماكونو، والتي مرت، ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن.

كما لم تستبعد الهيئة من تأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، بالأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة اعتبارا من مساء الأحد المقبل.

ويتوقع خبراء في الطقس أن يتحرك إعصار ماكونو إلى الشمال والشمال الغربي بعد تواجده في الجزء الشمالي الغربي من بحر العرب فيما اعتبروه إعصارا من الدرجة الأولى.

دولة الإمارات أيضا توقعت أن يؤثر أعصار ماكونو على أراضيها بصفة عامة، وإمارة دبي بصفة خاصة.

حيث توقعت بلدية دبي أن تبدأ التقلبات الجوية بظهور السحب الرعدية الممطرة ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، والتي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم/الساعة مصحوبة بهطول الأمطار على سلطنة عُمان وعلى مناطق دولة الإمارات من الحدود مع عُمان.

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