إعلان سقطرى اليمنية محافظة منكوبة بعد إعصار ماكونو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ضرب إعصار ماكونو جزيرة سقطرى اليمنية، ما أدى إلى فقدان 7 أشخاص بعد فيضانات حاصرت منازل وغمرت قرى في الجزيرة الواقعة في بحر العرب.

وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كافين، إن "ماكونو" تسبب بغرق سفينة في ميناء جزيرة سقطرى نتيجة الرياح الشديدة السرعة، وحدوث منخفض جوي أدى الى تساقط الأمطار بغزارة.



وأضاف أنه تم إجلاء 150 أسرة من منطقتين في الجزيرة، وإيواء أفرادها في مدارس ومنشآت حكومية، لكنه قال إن الاتصال انقطع مع المناطق الواقعة في الجهة الجنوبية والشرقية من الجزيرة، موضحا أن هذه المناطق تقع في قلب العاصفة.

وأعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الأسرة الدولية فجر الخميس الجزيرة "محافظة منكوبة" نتيجة للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار الاستوائي، بحسب ما أعلنت وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من تأثر أجزاء في المملكة من السبت إلى الثلاثاء بالعاصفة المدارية "ماكونو"، التي مرت، وفق المصدر نفسه، ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن.

حسب المصدر نفسه، فإن المناطق المتوقع أن تتأثر تشمل منطقة نجران (شرورة) والشريط الحدودي مع سلطنة عمان والصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (محاظة الخرخير).

وسيتسبب الإعصار "ماكونو"، حسبما أضافت الهيئة، برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كلم بالساعة مثيرة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى أمطار غزيرة على بعض هذه المناطق ما سيؤدي إلى "جريان الأودية".

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