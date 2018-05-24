إحباط هجوم إرهابي لمليشيات الحوثي في "البحر الأحمر"

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة -(صحيفة البيان)

أحبطت القوات المسلحة الاماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي هجوما حوثيا كان يستهدف سفنا تجارية في المياه الدولية للبحر الأحمر. ودَمرت القوات الإماراتية زوراق الحوثيين المفخخة والمسيّرة عن بُعد. وذكرت قوات التحالف العربي ان احباط الهجوم الإرهابي الحوثي وقع قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين.

تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي أمس من تدمير زورقين للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر، بينما سيطرت قوات الشرعية على المجمع الحكومي بمنطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر غربي محافظة صعدة. وأحرزت تقدماً ميدانياً نحو مركز برط في الجوف وسط خسائر كبيرة للميليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارات أمس أن القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي تمكنت أمس من تدمير زورقين للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر..

وأضافت الوكالة ان زورقين آخرين تمكنا من الفرار، مشيرة إلى أن الحوثيين دأبوا على مهاجمة السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة التجارية، وطرق التجارة العالمية في البحر الأحمر، انطلاقا من ميناء الحديدة، والذي لا يزال تحت سيطرتها. وتابعت: «تنطلق الأعمال الإرهابية من ميناء الحديدة، وتأتي هذه الحوادث وغيرها نتيجة الخسائر المتلاحقة للميليشيا الانقلابية في جبهة الساحل الغربي».

كما أعلن التحالف العربي، أمس، إحباط محاولة إرهابية للمليشيا الإيرانية لاستهداف الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر. وقال التحالف إن المليشيا الحوثية هاجمت 3 سفن تجارية ترافقها سفينتان من سفن قوات التحالف، مضيفا أن محاولة الهجوم وقعت مقابل ميناء الحديدة الخاضع لسيطره ميليشيا إيران. وتمكنت سفن التحالف البحرية من تدمير 3 زوارق سريعة مفخخة ومسيرة عن بعد.

مصدر الصورة (البيان)

اقرأ أيضا:

التحالف العربي يقصف مبنى الداخلية الذي يسيطر عليه الحوثيون





