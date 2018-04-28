التحالف العربي يقصف مبنى الداخلية الذي يسيطر عليه الحوثيون

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي الايرانية خلف منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حيث تجري التحضيرات لتشييع جنازة القيادي الحوثي صالح الصماد.

واسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى بالقرب من مقر وزارة الداخلية الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على القصر الرئاسي في صنعاء ومواقع أخرى جنوبي العاصمة اليمنية.

وشكل مصرع الصماد في الآونة الأخيرة ضربة موجعة لانقلابيي الحوثي الذين قاتل إلى جانبهم، طيلة عقود، كما تولى رئاسة ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى بعد الانقلاب على الشرعية.

الحوثيون يقصفون مستشفى حيس في محافظة الحديدة

وفي الحديدة استهدفت ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران مستشفى حيس بقذائف الهاون، مواصلة بذلك استهدافَ أماكنَ مأهولة بالمدنيين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصادر طبية أن القصف الذي استهدف مستشفى حيس لا يزال مستمرا، مؤكدة أنه لا تُوجد إصابات في صفوف العاملين في المستشفى.

وأضافت "يعد قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية للمستشفى "استهتارا بأرواح المدنيين و استهدافا لمقدرات الشعب اليمني و بناه التحتية و مؤسساته التي تقدم خدماتها في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه اليمن."

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