الحوثيون يقصفون مستشفى حيس في محافظة الحديدة

أخبار الآن| الحديدة - اليمن - (وام)

استهدفت ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران مستشفى حيس بمحافظة الحديدة بقذائف الهاون، مواصلة بذلك استهدافَ أماكنَ مأهولة بالمدنيين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصادر طبية أن القصف الذي استهدف مستشفى حيس لا يزال مستمرا، مؤكدة أنه لا تُوجد إصابات في صفوف العاملين في المستشفى.

وأضافت "يعد قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية للمستشفى "استهتارا بأرواح المدنيين و استهدافا لمقدرات الشعب اليمني و بناه التحتية و مؤسساته التي تقدم خدماتها في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه اليمن."

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