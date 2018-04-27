ميركل: الاتفاق النووي غير كاف ويجب احتواء نفوذ إيران

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت المستشارة الألمانية خلال موتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي مع طهران غيرُ كافٍ ويجبُ احتواء نفوذِ إيران في المنطقة.

وأكدت ميركل على موقف بلادِها ضد تطويرِ إيران برنامَجها النووي، كما دعت لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مظاهر الود والصداقة خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة برغم خلافات حول قضايا التجارة وإيران تسببت في توتر بين البلدين.

وبعدما أثار اجتماعهما السابق في البيت الأبيض الانتباه عندما لم يتصافح الزعيمان في المكتب البيضاوي، حرص ترامب على فعل ذلك مرتين يوم الجمعة أثناء تهنئته للمستشارة الألمانية على فوزها الانتخابي.

وقال ترامب ”تربطنا علاقات رائعة حقا، وفي واقع الأمر كانت علاقاتنا رائعة منذ البداية، لكن بعض الناس لم يفهموا ذلك“ واصفا ميركل بأنها ”امرأة استثنائية للغاية“.

وأقرت ميركل بأن تشكيل حكومتها استغرق بعض الوقت بعد خسائر كبيرة لصالح اليمين المتطرف، لكنها قالت إنه كان من المهم بالنسبة لها أن تكون أول زيارة تقوم بها خارج أوروبا منذ تشكيل الحكومة إلى واشنطن.

وفشلت ميركل في تحقيق الانسجام على المستوى الشخصي مع ترامب وتناقضت أجواء زيارة العمل التي تستغرق يوما واحدا بشدة مع أجواء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لكنها ستحاول تحقيق تقدم أكثر مما حققه ماكرون الذي اعترف قبل أن يعود إلى دياره بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام في واشنطن بأنه لا يزال من المرجح أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

والاتفاق النووي الإيراني والتعريفات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على منتجات الصلب والألومنيوم الأوروبية وخط لأنابيب الغاز تعتزم روسيا مده تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا والإنفاق العسكري لبرلين قضايا تثير خلافات بين ميركل وترامب ويرجح أن تطرح خلال غداء العمل.

وقال ترامب إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن إيران خلال الاجتماع مع ميركل.

وقال ”أعتقد أننا سنتحدث على الأرجح بشأن إيران، لكن لا أتوقع بالضرورة أن يسفر ذلك عن نتائج“.

وأضاف ”سنجري مناقشات بخصوص إيران، وسنجري مناقشات حول التجارة“.

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