برلمان تونس يصادق بالإجماع على إتفاقيتي حقوق المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في حين أنه من النادر أن يحصل إجماع بين الكتل البرلمانية، على قوانين واتفاقيات إلا في المسائل التوافقية، وفي نسبة شكلت مفاجأة ملفتة للانتباه، صادق مجلس نواب الشعب في تونس، بموافقة 155 نائباً، على مشروع قانون انضمام تونس إلى بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة، كذلك صادق، بموافقة 143 نائباً، على مشروع قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن "إجراء تقديم البلاغات".

وقالت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة، إن "تونس رائدة في مجال حقوق المرأة، وسباقة في تكريس مكاسبها من خلال التشريعات والقوانين التقدمية والرائدة، وهو ما مكن من اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية، وترؤسها للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية".

ولفتت العبيدي إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة كي تجعل المساواة بين المرأة والرجل فعليّة، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تضم تدشين خط هاتفي لرصد كل عمليات العنف ضد المرأة، ووضع دراسة لتحديد كلفة هذا العنف الذي تتعرّض له النساء.

وأضافت الوزيرة "سوف نمكّن أكثر من 500 ألف من العاملات في الريف من التغطية الاجتماعية، عبر تطبيق سهل الاستعمال تمّ تطويره محلياً"، مشيرة إلى أن الوزارة "تتصدى للانقطاع المدرسيّ عبر توفير النقل، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية".



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