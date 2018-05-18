شابة تونسية تعالج مشاكل الشباب عبر قناتها على اليوتيوب

أخبار الآن | تونس العاصمة - تونس ( جمال لعريبي )

بمبادرة شخصية، أطلقت طالبة اللغات في الجامعة التونسية ، اية تريقي، مبادرة شبابية اجتماعية توعوية تلقي الضوء من خلال قناتها على اليوتوب على قضايا اجتماعية أسرية لتنشرها فيما بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرح الطالبة اية القضايا التي تتناولها للنقاش مع الشباب التونسي غرض التوعية بطريقة بسيطة و سهلة .



تعالج مشاكل الشباب على طريقتها ...

اية شابة تونسية انشاة قناتها على اليوتوب لتطل من خلالها على جمهورها بمحتوى يحمل في طياته رسائل اجتماعية من منظور شبابي



قرابة العشرين الف شاب متابع لقناة اية جعلها من اقوى و ابرز اليوتوبرز في تونس يالاضافة الى الطريقة التي تتناول فيها المواضيع التي في غالبها تعالج مشاكل الشباب اليومية



بالاضافة الى المحتوى تسعى اية الى تحقيق رواجا كبيرا من خلال الليكات و التعليقات و الوصول الى مليون مشترك في قناتها خلال الاشهر المقبلة

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