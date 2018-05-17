مشروع تعليمي جديد ألهم الفتيات في أفغانستان

أخبار الآن | هيرات - أفغانستان - خاص



في كل عام تصدر المنظمات الدولية حول العالم تقارير تتحدث عن سوء الظروف التعليمية للفتيات في أفغانستان والتي جعلت هذا البلد يتصدر قائمة الدولة الأكثر تخلفا من حيث تعليم الفتيات، وعدم الحصول على حقهن لكن في غرب البلاد و في هيرات بالتحديد ثالث أكبر المدن الأغانية هناك قصةأخرى؛

Code to Inspire أو رمِّز لتُلهمه.. مشروع تعليمي للفتيات فقط أسسته محاضرة سابقة من جامعة هيرات، هذا المشروع نجح في تدريب ما يقارب 100 طالبة أفغانية على مجالات عدة، من بينها الترميز وتصميم المواقع الكترونية وتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة والألعاب الكترونية.



هؤلاء الفتيات اتخذن التدرب على الترميز طريقة جديدة للتعريف على بلدهن وتغيير الصورة السلبية المنتشرة حول العالم عن أفغانستان، و بعد سنوات طويلة من حرمانهن من التعليم استطاعت هذه المدرسة ان تعيدهن لمقاعد الابداع والمل و لتوفر لهن فرص عمل في المجتمع

فمن خلال هذه التطبيقات يسهل على الزائر التعرف على الأماكن السياحية والمناطق الأثرية في البلد.

وفق المعتقدات السائدة في أفغانستان أعمال التصميم و الغرافيكس حكرا على الرجال لذلك دخلت المرأة الافغانية هذا التحدي و أبدعت فيه، كما استطعن تطوير تطبيقات تدعوا إلى الوحدة الوطنية وتوعية المجتمع من مخاطر المخدرات.

استاذ مدرب في المعهد التعليم على الترميز تم إبعاد نساء أفغانستان عن التعليم لسنوات طويلة خلال سيطرة طالبان، لذا رأت المؤسِسة أن هذا المشروع سيكون فرصة كبيرة لتعليم فتيات أفغانستان على الترميز كونه مجالا علميا حديثا إلى جانب مساعدتهن الحصول على فرص عمل بعد إكمال الدورة. لدينا ٩٠ طالبة في هذه المدرسة و هو مجاني لجميع الفتيات الأفغانيات ويمكن لهم الانضمام في أي وقت، نوفر لطالبات ثلاث دورات مختلفة منها تصميم المواقع الكترونية، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، وتصميم الألعاب الكترونية.



متدربة في المدرسة :حين انضممت إلى مدرسة (رمز لتُلهم)،أخذت دورة عن(لغة ترميز النص التشعبي) وبعدها بدأنا دورة عن جافا سكريبت وأخيرا أخذنا دورة عن تطوير تطبيقات لهواتف المحمولة.

من بين التطبيقات التي طورناها Afghan backpack والذي تم تصميمه للسياح الذين يزورن أفغانستان و يرغبون بالتعرف على مواقعها السياحية و المواقع التاريخية، ا من فنادق و مطاعم ومناطق للتنزه ، عندما تفتح التطبيق ستجد الواجهة الأولى أكبر أربع ولايات الأفغانية (كابول، هيرات، بلخ وباميان) لواخترت هيرات مثلا ستنتقل إلى صفحة أخرى ، في هذه الصفحة تجد تعريفا مصغرا عن هذه الولاية ومعلومات أخرى مثل تغيرات درجة الحرارة في الفصول الاربعة ، حيث من الممكن أن يتحكم المستخدم بالتطبيق بسهولة.



متدربة اخرى تتحدث عن تجربتها :في أفغانستان هناك مشاكل مختلفة لكن من أكبر المشاكل التي تواجه هذا البلد هي المخدرات والمدمنون عليها ، وجود هؤلاء المدمنين في داخل المجتمع يخلق جواً من عدم استقرار في المجتمع، عندما شاهدنا هذه الأوضاع والمشاكل قررت أنا وسبعة من فريقي تطوير تطبيق يحذر من مخاطر المخدرات، المستقبل بأعين فتيات قبل التحدي و دخلن معترك الحياة في مجتمع كان و مازال يقف عائقا أمام تطوير مهاراتهن لتجاري الرجال في كافة مجالات الحياة..

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