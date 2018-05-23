الجيش اليمني يتقدم ميدانيا في محافظة الجوف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم تقدما ميدانيا نحو مركز مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال البلاد، إثر فرض سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية.

يأتي ذلك فيما لقي العشرات من ميليشيا الحوثي مصرعهم في مواجهات مع القوات الشرعية وغارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية الظاهر، بمحافظة صعدة..

يواصل الجيش اليمني تقدمه على جميع الجبهات المشتعلة على رأسها محافظتي الجوف وصعدة..

إذ تمت السيطرة الكاملة على سلسلة جبال الامهور وجبل القاهرة والظهرة الاستراتيجية ، والتي من خلالها تم قطع خط إمداد الميليشيات القادم من منطقة رحوب وصولا إلى وادي سلبة والقعيف الواقعين تحت سيطرة الجيش في الجوف .

وفيما لا تزال المعارك مستمرة باتجاه مركز مديرية برط العنان ، والتي قتل فيها ما لايقل عن 15 فردا من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية ، تم تحرير فيها مساحة تقدر بخمسة كيلومترات .

الميليشيات تكبدت خسائر فادحة أيضا في العتاد، حيث تم تدمير عشر آليات عسكرية وطبية ومركز صحي ميداني تابعة لعناصر التمرد إثر غارات لقوات تحالف دعم الشرعية المساندة للجيش اليمني، وسط انكسارات للميليشيات وفرار من تبقى من عناصرهم.

وفي محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين ، أفادت مصادر عسكرية ميدانية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع القوات الشرعية وغارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية الظاهر..

معارك عنيفه دارت في جبهة الملاحيط غرب منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي. وتركزت في محيط المجمع الحكومي حيث تقترب القوات الشرعية من السيطرة على المجمع الحكومي وتأمينه.

وفي تعز، أصيب 7 مدنيين، بعضهم أطفال، بنيران الحوثيين في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي المحافظة.

أما في حرض، فقد أكدت مصادر عسكرية مصرع القيادي الحوثي " أبو كميل الحاكم " مشرف عام مليشيات الحوثي في مديريات الشرفين بنيران قوات الشرعية في جبهة حرض بمحافظة حجه الحدودية مع السعودية.

وقالت مصادر ميدانية ان القوات الحكومية استعادت السيطرة على وداي الملح وسلسلة جبال ابو حراب الاستراتيجية المطلة على وادي حرض من جهة الجنوب. أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين بينهم قيادات ميدانية.

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