وفاة طفلة في سلطنة عمان جراء الإعصار ميكونو

أخبار الآن | مسقط - عمان - (وكالات)

أعلنت الشرطة العمانية وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار "ماكونو"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وأعلنت أجهزة الدفاع المدني إجلاء 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية وخصوصا في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وحثت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم، وأعلنت تمديد إغلاق مطار المدينة حتى السبت جراء الإعصار.

ووفقا للجنة الوطنية للدفاع المدني فقد شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة على ولاية صلالة، وعلى ولاية شليم وجزر الحلانيات.

كما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وارتفاع منسوب البحر وتساقط للأشجار في كل من سدح وجوفه، وانقطعت الكهرباء في منطقة شرشتي وارديت.

وكانت سلطنة عُمان قد تعرضت في العام 2007 لإعصار "غونو"، والذي تسبب بوفاة 49 شخصا على الأقل.



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