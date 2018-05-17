سجناء سياسيون يتقاتلون داخل مركز إحتجازهم في فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال نشطاء في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إن أعمال شغب وقعت داخل مركز إحتجاز يضم عشرات المعارضين والنشطاء السياسيين كما يُحتجز به مُبشر من طائفة المورمون من ولاية يوتا الأمريكية.

ولم تصدر معلومات رسمية عن الإحتجاجات داخل السجن, لكن أقارب نزلاء فى مركز هيليكويد الذى يحتجز به المئات قالوا إنهم لا يعرفون ما يدور بالداخل بعد أن إنهال سجناء بالضرب على نشط شاب.

ومن أمام المركز قال ألفريدو روميرو المحامي وعضو جماعة (بينال فورام) الحقوقية إنه يبدو أن هذا أشعل "نوعا من القتال الداخلي".

وفى تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلب نشطاء ومن بينهم رجل يدعي غريغوري سانابريا كان وجهه مصابا بكدمات المساعدة.

وكتب جوشوا هولت وهو مواطن أمريكي ومُبشر من طائفة المورمون على صفحته على فيسبوك يقول "هيليكويد.. السجن الذى أنا به سقط.. الحراس هنا، وهناك أناس يحاولون إقتحام غرفتي وقتلي. ماذا نفعل؟" وأكدت والدته لورى هولت أن ابنها هو الذى كتب هذه الكلمات، وعبرت السفارة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث.

وكتبت السفارة بالإسبانية على تويتر "جوشوا هولت ومواطنون أمريكيون آخرون فى خطر. الحكومة الفنزويلية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أمنهم وسنحملها المسؤولية إن أصابهم مكروه".

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