أنصار الصدر يحتفلون في ساحة التحرير وسط بغداد

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

تجمع عشرات من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الاحد، في ساحة التحرير وسط بغداد للاحتفال بـ”انتصار الإصلاح” وحصول تحالف "سائرون" الذي يدعمه الصدر، على عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وحمل المحتفلون اعلام تحالف "سائرون"، وجابوا شوارع بغداد وخاصة القريبة من ساحة التحرير، فيما تجمع عشرات آخرون للاحتفال امام مكتب الصدر في مدينة الصدر شرق بغداد.



وردد أنصار التيار هتافات: "إيران برة برة.. بغداد تبقى حرة"، مظهرين مدى تمسك العراقيين بسيادتهم وعروبتهم، ورفضهم للمشروع الإيراني.

واظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية في عشر محافظات، تقدم تحالف "سائرون" الذي يتزعمه تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عدة محافظات بينها بغداد وواسط والمثنى وذي قار، فيما أتت القائمة في المركز الثاني في محافظات أخرى.

وتصدرت قائمة "الفتح" المنبثقة عن فصائل الحشد الشعبي النتائج الأولية في البصرة والقادسية وكربلاء وجاءت في المركز الثاني في محافظة بغداد وواسط والمثنى.

اما "تحالف النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، فحل خلف "الفتح" و"سائرون" في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن العبادي "تحريرها" في تموز/يوليو الماضي.

وخرج المئات من أتباع الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة "سائرون" في 10 محافظات عراقية.

ودعت وزارة الداخلية لعدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الانتخابات وتوعدت باعتقال المخالفين.



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