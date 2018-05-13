رسالتان متناقضتان وجهها ناخبو العراق في إنتخبات 2018

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)

سجلت نسبة المشاركة بالتصويت في الإنتخابات العامة للعراق تدنيا واضحاً وفق ما أظهرته الأرقام التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات , وعلى الرغم من تدني نسب الإقتراع عموماً إلان أن المدن المحررة من داعش كانت أفضل من محافظات خارج إقليم كردستان.

رسالتان تختلفانِ عن بعضِهما الآخر بعثَ بهما العراقيونَ خلال التصويتِ في الانتخاباتِ البرلمانية لعام 2018 , الرسالةُ الأولى تمثلت بإقبالٍ كبير من قبل ناخبي المدنِ التي تحررت من داعش, أما الثانيةُ فهي رسالةٌ عزوفٍ عن التصويت في بغداد ومحافظات جنوب البلاد ووسطها.

في الوقت الذي شهدت فيه المدنُ المحررةُ من داعش إقبالاً كبيراً على صناديق الإقتراع بدافع تطوير واقعها العمراني والخدمي الذي دمره التنظيم, لم يتمكن آلافُ المرشحين من إقناعٍ نصف الناخبين العراقيين في التصويت لهم بمدنٍ أخرى , الأمرُ الذي أشر فقدانَ ثقةِ الناخب في أداءِ المرحلةِ السابقة من عمرِ البرلمان.

أولى المفاجآت بعد إنتهاءِ عمليةِ الإقتراع كانت نسبَ المشاركةِ في التصويت التي أعلنتها مفوضيةُ الإنتخاباتِ العراقية حيثُ لم تتجاوز الخمسةَ وأربعينَ بالمئةِ , الأمرُ الذي جعل العديدَ من الناخبين العراقيينَ متأكدينَ من أن رسالتـَهم الى الطبقةِ السياسية بعدمِ رضاهم عن أدائِهم قد وصلت.

إشاراتٌ مهمة أفرزتها إنتخاباتُ عام 2018 كان أبرزَها إرتفاعُ نسبِ المشاركة في المدنِ التي كانت تحتَ إحتلالِ داعش قبل عامٍ من هذه العمليةِ الانتخابية , ودعوةٌ مباشرة من قبلِ ناخبيها للحكومة العراقية من أجلِ وضع إعمارِ هذه المدن في مقدمةِ أولوياتِها وإصلاحِ ما دمرهُ الإرهابُ والحربُ على حد سواء.

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