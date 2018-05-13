معلمة تثير ضجة.. سلوك مدرسي قاس بحق طفلة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -



يعد العنف في المدارس مرفوضا بشكل كامل، ولا يمكن تبنيه أو تعميمه كوسيلة لتربية الأطفال، لذلك فالكل يتوخى محاربة هذه الظاهرة التي تؤذي الصغار جسديا ونفسيا، مؤخرا أثارت معلمة صينية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر فيديو لها وهي تدفع إحدى تلميذاتها وتزيل الكرسي من تحت هذه الطفلة حتى أوقعتها أرضا.. لكن لم نعرف لأي بلد تنتمي هذه المعلمة..







في التفاصيل، دفعت المعلمة الطفلة أولا ثم سحبت الكرسي من تحتها كي تمنعها من الجلوس، وقد قيل إن المعلمة أقدمت على فعلتها لتعاقب الطفلة التي لم تجلس في المكان المخصص لها، وبالرغم من ذلك، شن رواد الانترنت حملة على المعلمة واتهموها بأنها قاسية بسبب ما فعلته، لأن سلوك التلميذة لا يتحق كل هذا العنف ضدها، كما اعتبر السلوك مبالغ فيه، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

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