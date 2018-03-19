بريطانية تفوز بأفضل معلمة في العالم للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فازت معلمة فنون بلقب أفضل مدرسة في العالم في مسابقة سنوية. وتلقت المعلمة أندريا زافيراكو التي تعمل في مدرسة بمنطقة ألبرتون في لندن جائزة نقدية بقيمة مليون دولار خلال حفل في دبي.

وأثني على المعلمة التي تعلم طلابا يتحدثون 35 لغة مختلفة وكذلك لمساعدتها في منع العصابات من تجنيد الأطفال. وكذلك يرجع الفضل للمعلمة في إنشاء أندية رياضية خاصة بالفتيات اللواتي ينحدرن من مجتمعات محافظة.

ودافعت المعلمة أندريا بشدة عن حقوق الأطفال في المسكن المناسب وكثيرا ما طلبت من السلطات في لندن توفير مساكن للعائلات التي تعاني من الإزدحام.

وتعد أندريا أول معلمة من بريطانيا تفوز بهذه الجائزة وتغلبت على مرشحين ومرشحات من 170 دولة. وكانت جائزة أفضل معلم على مستوى العالم أحدثت عام 2015 من أجل إعطاء مهنة التعليم مزيدا من البريق.

وتلقت المعلمة رسائل تهنئة من سياسيين وشخصيات مشهورة من بريطانيا وأمريكا بمناسبة فوزها بالجائزة. وكانت المربية الفلسطينية حنان الحروب فازت العام الماضي بلقب أفضل معلمة في العالم.

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