في يوم السعادة العالمي.. مفاجآت من "طرق دبي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنَ المديرُ العام ورئيسُ مجلسِ المديرين في هيئةِ الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إطلاقَ حزمةٍ من المبادراتِ والمفاجآت، لإسعادِ الموظفينَ والمتعاملين مع الهيئة في يومِ السعادة العالمي، الذي يصادفُ 20 من شهر مارس، وتشملُ المبادرات رحلاتٍ مجانية بمركباتِ الأجرة لـ100 سائحٍ قادمينَ عبرَ مطارِ دبي الدولي، وفعالياتٍ في سد حتا، ورحلاتٍ مجانية عبرَ حافلة السعادة، وتقديمِ الهدايا للموظفينَ والمفتشين وسائقي الحافلات، ومستخدمي وسائلِ النقلِ الجماعي والمتعاملين.

وقال: «وضعت الهيئة إسعاد الناس ضمن غاياتها الاستراتيجية، انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لدبي 2021، وأطلقت استراتيجية السعادة لتكون أول جهة حكومية في دبي تطلق استراتيجية للسعادة، كما اعتمدت ميثاق إسعاد الناس، لتأكيد التزام ومسؤولية الهيئة بتحقيق السعادة للناس».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، يوسف الرضا: «تتضمن المبادرات الخارجية لإسعاد المتعاملين، تنظيم فعاليات في منطقة سد حتا، تشمل التجديف بالقوارب في بحيرة السد مجاناً للزوار، وتوزيع خريطة توضح مواقع حافلة السعادة التي تجوبها وهي: القرية العالمية، ولامير، ودبي باركس، وحتا، وهي رحلات مجانية، فضلاً عن إصدار عدد خاص لبطاقة (نول)، وتوزيع الهدايا في محطات المترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة في مطار دبي الدولي». وأضاف: «تشمل الفعاليات الداخلية لإسعاد الموظفين توزيع 1600 علبة شوكولا مع رسالة إيجابية للموظفين، وتوزيع 2500 بطاقة هلا الهاتفية ووجبة طعام لسائقي حافلات المواصلات العامة، وتوزيع 600 قسيمة شرائية لمفتشي إدارة المواقف وغيرها من الفعاليات».

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