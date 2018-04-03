ترامب يريد إنهاء إلتزام بلاده العسكري في سوريا قريباً

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أكد مسؤولون في واشنطن أن ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوصِ تأكيدِ ان القواتِ الأمريكية ستنسحب من سوريا قريبا لم يكن هفوةً و لا خطأ.



و أشار هؤلاء المسؤولون الى أن ترامب كان ينتقدُ منذُ عدةَ أسابيع فكرة الإلتزام الأمريكي بعيد الأمد أو حتى متوسط الأمد في شرق سوريا حيث تنشرُ واشنطن حوالى ألفي جندي في إطار الحربِ على داعش.

وقال ترامب الخميس الماضي في خطاب ألقاه في ولاية أوهايو "سنخرج من سوريا في وقت قريب" مضيفا "قريبا جدا، سنسيطر على مئة بالمئة من الخلافة كما يسمونها" في إشارة إلى المناطق الشاسعة التي احتلها داعش في العراق وسوريا بين 2014 و2017.

كما أمر ترامب بحسب صحيفة وول ستريت جورنال بتجميد أكثر من مئتي مليون دولار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار سوريا، في معلومات لم يتم تأكيدها ولا نفيها رسميا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

و يعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون الذين فوجئوا بتصريحات ترامب أنه لا يمكن للغربيين الأنسحاب طالما لم يتم القضاء كليا على تنظيم داعش و لم يتم تنفيذ حل سياسي في سوريا.

و في البنتاغون شدد المتحدث الكومندان أيدريان رانكين غالواي على أن مهمة العسكريين الأميركيين في سوريا "لم تتغير" مضيفاً "نواصل تطبيق إستراتيجية الرئيس القاضية بالإنتصار على تنظيم داعش.



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