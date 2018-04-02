عضو بالكونغرس يحذر ترامب من سحب القوات الأمريكية من سوريا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

حذر سناتور أمريكي من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد، من سحب القوات الأمريكية من سوريا، معتبرا إياه "أسوأ قرار"، وسيؤدي إلى عودة تنظيم داعش من جديد وزيادة النفوذ الإيراني.

وقال السناتور لينزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لقناة فوكس نيوز "سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس".

وأضاف: "لقد أوصلنا تنظيم داعش إلى حافة الهزيمة. وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة فاسحبوا الجنود الأمريكيين ".

ومع فقدان التنظيم كل الأراضي التي كان يحتلها في سوريا تقريبا، قال ترامب لمستشاريه إنه يريد خروج القوات الأمريكية سريعا.

ويبدو أن هذا الوضع سيجعل الرئيس على خلاف مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يرون أن الحرب على داعش أبعد ما تكون عن الاكتمال.

وكرر غراهام في المقابلة التلفزيونية صدى مخاوف مستشاري البيت الأبيض من انسحاب سريع، قائلا:"هذه كارثة قيد الإعداد".

وأضاف "مازال هناك أكثر من 3 آلاف مقاتل من داعش يجوبون سوريا. وإذا سحبنا قواتنا في أي وقت قريب فسيعود التنظيم وستخرج الحرب بين تركيا والأكراد عن السيطرة وستمنح دمشق للإيرانيين دون وجود أمريكي".

وقال مسؤول رفيع بالإدارة لرويترز إن مستشاري ترامب يعتقدون أن الجيش الأمريكي يحتاج للبقاء في سوريا بأعداد صغيرة عامين آخرين على الأقل.

وقال المسؤول إن ترامب غير راض عن هذه النصيحة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيأمر فعلا بسحب القوات.

ويوجد حوالي ألفي جندي أمريكي في سوريا.



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