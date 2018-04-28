مقتل مسؤول داعش في عدن بعملية أمنية..

أخبار الآن| عدن - اليمن- (وكالات)



لقي مسؤولُ تنظيمِ داعش في عدن، صالح ناصر فضل الباخشي، مصرعهُ فجر اليوم في عمليةِ دهمٍ ناجحة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقواتُ الطوارئ التابعتانِ لإدارةِ أمنِ عدن على مبنى كان يتحصنُ فيهِ مع افرادٍ آخرين من أعضاءِ التنظيم، وعثرت قواتُ الأمنِ في الوكر، الذي كان زعيمُ التنظيم يتخذُ منهُ منطلقاً لتنفيذِ العملياتِ الإرهابية في عدن، على هواتف نقالة وأجهزةِ آيباد وأسلحةٍ رشاشة.



يُشار إلى أن الباخشي رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 2 من قوات مكافحة الإرهاب، كما تمكنت قوات الأمن من اعتقال 3 من عناصر التنظيم في العملية، بعد أن كانوا يساندون الباخشي ويطلقون النار باتجاه قوات الأمن، ثم سلموا أنفسهم بعد مقتله، حيث جرى اقتيادهم للتحقيق.



اقرأ أيضا:

بعد هزائمه.. الشرطة الأوروبية تفكك كبرى شبكات داعش الدعائية









