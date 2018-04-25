الأرشيف السوري يوثق 212 هجوما بالكيماوي في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الأرشيف السوري)

قام الأرشيف السوري بتوثيق 212 هجوما بالأسلحة الكيميائية من خلال جهود التوثيق للأفراد والجماعات في سوريا حول هجمات الكيماوي بين 2012 و 2018.

وتحتوي المجموعة على وثائق من أكثر من 190 مصدرًا يمكن مشاهدتها وتحليلها وتحميلها، ولم يحدد الأرشيف مواقع الهجوم فحسب بل جمع 861 مقطع فيديو تم التحقق منه لتأكيد هذه الهجمات.

قاعدة بيانات الأسلحة الكيميائية هذه الصادرة في 24 أبريل 2018، هي أول مجموعة متاحة للجمهور الذي يوثق هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا بين 2012 و 2018.

وحدد الأرشيف السوري أشكال استخدام الأسلحة الكيميائية في مجموعة البيانات التي تم التحقق منها، وتشمل هذه الأشكال استخدام النظام السوري للكيماوي عند محاولة التقدم للسيطرة على مناطق معينة بين 2013-2018 وشهدت جوبر 12 هجومًا كيميائيًا.

كما تم استخدام الكيماوي من قبل النظام السوري عندما لم تتمكن القوات من السيطرة على مناطق معينة بعد محاولة التقدم، مثل كفرزيتا 2014 وحلب 2016. كما شهدت المناطق خارج سيطرة النظام هجمات كيماوية من قبل النظام، مثل خان شيخون في 4 أبريل 2017.

ويشير تحليل مقاطع الفيديو المعتمدة إلى أنواع المواد الكيميائية المستخدمة في بعض الهجمات. حيث اثبتت الوثائق استخدام الكلور، كما يمكن ملاحظة تأثيرات السارين في مقاطع أخرى, وقد لوحظت حاويات وبقايا غاز الخردل في أشرطة فيديو أخرى أيضا.

من خلال مقارنة التحليل الزمني لهجمات الأسلحة الكيميائية مع الخرائط الإقليمية التي نشرتها مجموعات مراقبة الصراع، وكذلك المعلومات التي تم جمعها من خلال شبكات الأرشيف السورية، من الواضح أن غالبية الهجمات وقعت في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بين عامي 2012 و 2018.

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