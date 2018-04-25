ألمانيا تدعو لمحاسبة الأسد على جرائمه وتصفه بالهمجي..

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري، ووصف سياسة نظام الأسد بالسلوك الهمجي واللاإنساني معتبرا إياه بمثابة اعتداء على القيم الأساسية للمجتمع الدولي. وحذّر هايكو ماس من مغبة غض الطرْف عن جرائم النظام، مشددا على ضرورة الا تمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي الأساسي دون عقاب.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء، في الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة الجمعية العامة لحفظ السلام، الوزير الألماني أشار إلى أنه يجب السعيُ إلى الحوار بدلاً من المواجهة العسكرية في سوريا، وأضاف ماس أن "الانتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني والأساسي يجب ألا تمر بدون عقاب، ويجب محاسبة المسؤولين".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، شنت ضربة صاروخية ضد منشآت في سوريا كرد انتقامي على استخدام النظام السوري لأسلحة كيمياوية في هجوم وقع على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

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