ترامب: لن يسمح بتنامي النفوذ الإيراني في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده تريد ترك أثر قوي ودائم في سوريا، مشددا على أنه من المهم عدم السماح بتنامي النفوذ الإيراني في هذا البلاد.

وعن مستقبل القوات الأمريكية في سوريا، قال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، ان الولايات المتحدة لا تريد إعطاء إيران مجالا مفتوحا على (البحر) المتوسط".

وقال ترامب أيضا "سنعود إلى بلادنا نسبيا عما قريب. لقد أنجزنا على الأقل غالبية عملنا في ما يتعلق بتنظيم داعش في سوريا وفي العراق وأنجزنا عملا لم يكن أحد قادرا على انجازه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لـ"ترك أثر قوي ودائم" في سوريا، مضيفا "نريد العودة إلى بلادنا، إلا أننا نريد أن نعود بعد أن ننجز ما علينا إنجازه".

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