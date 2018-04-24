دي ميستورا: مكاسب النظام السوري تبتعد بالبلاد عن السلام

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)

شدد مبعوثُ الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا على أن المكاسبَ التي حققها النظام السوري وحلفاؤه على الأرض لا تقربُ البلاد من السلام.

من جانبها قالت موغيريني مسؤولةُ السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، إنه من الضروري استئناف محادثات السلام، التي تشرفُ عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن.

وكان دي ميستورا يتحدث في مؤتمر دولي للمانحين لسوريا يستضيفه الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: "نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية..لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض، والتصعيد العسكري لحل سياسي، ولم تجلب أي تغيير..ما حدث هو العكس".

جاء هذا في الوقت الذي أعلن فيه ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يعقوب كيرن، إن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا ستتطلب من 200-300 مليار دولار على الأقل.

وتستضيف بروكسل الثلاثاء، وعلى مدار يومين، مؤتمرا للهيئات المانحة على أمل تقديم مساعدات لـ5 ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة و6,1 مليون نازح داخل البلاد.

اقرأ أيضا:

جمع أكثر من 6 مليارات دولار دعما لسوريا