غموض حول مقتل قيادي كبير في داعش

أخبار الآن | جاكارتا - اندونيسيا (وكالات)

تُجري إندونيسيا تحقيقاتٍ في تقارير من أنصارِ تنظيم داعش تشيرُ إلى أن أكبرَ قيادي في التنظيم في جنوبِ شرق آسيا قُتل في ضرباتٍ جوية أمريكية في شرقِ سوريا الأسبوع الماضي.

وأوضحت رسائلُ متداولة على الإنترنت من أنصارِ التنظيم أن القيادي قُتل في ضرباتٍ جوية أمريكية على بلدةٍ شمالي مدينة البوكمال السورية، الثلاثاء الماضي.

وكشفت رسالة من أحد قيادات التنظيم الإرهابي يدعى أبو نوح عن أن باهرومسياه كان يحضر اجتماعا للقادة عندما قُتل.

وذكرت الرسالة أن مقرا للتنظيم أيضا ومصنعا للعبوات الناسفة بدائية الصنع دمرا في الهجوم.

وقال مسؤولان كبيران في مكافحة الإرهاب بإندونيسيا طلبا عدم نشر اسميهما إنهما يأخذان التقارير المتداولة على الإنترنت بجدية.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إن السفارة في سوريا أجرت تحقيقات لكنها لم تؤكد بعد مقتله، فيما أشار مسؤول كبير في جهاز مكافحة الإرهاب بإندونيسيا إلى أنه "يجري تحري الأمر".

وأفاد محللون ومسؤولون أن باهرومسياه كان يقود وحدة مسلحة تحمل اسم كتيبة نوسانتارا وتضم أكثر من 100 فرد من جنوب شرق آسيا، وأضافوا أنه كان أيضا مسؤولا عن جمع تمويل للتنظيم الذي سيطر على جزء من مدينة ماراوي جنوب الفلبين العام الماضي.

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