الأمن اللبناني يعتقل قياديا في داعش

أخبار الآن | زغرتا - لبنان (وكالات)



إعتقلت قوى الأمن اللبنانية قائداً ميدانياً من تنظيمِ داعش في مدينة زغرتا شمالي البلاد، وجاء الاعتقال بعد عمليةٍ أمنية خاطفة في الحادي عشر من 11 أبريل الجاري، اِثرَ دخوله إلى لبنان، وقبل أن يُـتاحَ له القيام بأي نشاطٍ فعلي، أو التواصلِ مع كوادرِ تنظيم داعش في الخارج.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "الموقوف يُدعى م. خ، وهو سوري من مواليد عام 1982". وأوضحت أنه دخل إلى الأراضي اللبنانية قادما من سوريا مطلع الشهر الجاري، بطريقة غير شرعية. واعترف بأنه تلقى تدريبات عسكرية في سوريا لدى تنظيم داعش.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المعتقل كان مسؤولا عسكريا في ما يسمى "جيش الولاية" التابع لما يعرف "ولاية حمص" في تنظيم داعش، وشارك في العديد من المعارك بصفة قائد عسكري..

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