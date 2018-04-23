مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف في اليمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي 30 مسلحا حوثيا مصرعهم، الأحد، في غارات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت مواقعهم في مدينة الراهدة جنوب تعز.

وأفاد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، محمد النقيب، أن طيران التحالف شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في جبال السحي وجبل الحمام وغرب جبل القاهر في الجنوب الشرقي لمدينة الراهدة، التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح أن مقاتلات التحالف دمرت أربعة أطقم حوثية بالراهدة، بالتوازي مع تقدم الجيش الوطني إلى سلسلة جبال المرخام ومنطقة الهشمة وجبل الغريب، حيث تخوض معارك شرسة في النطاق الجغرافي للراهدة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشنت مقاتلات التحالف، غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في موزع وخدير بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، أدت إلى مصرع 7 من عناصر الميليشيا وإصابة 11 آخرين، وفق مصادر ميدانية.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف، الأحد، عدة غارات على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب.

وقال موقع الجيش اليمني إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوية تجمعات الميليشيا في معسكر الحمزة شرقي مدينة إب، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عدد من الآليات القتالية.

كما استهدفت بخمس غارات جوية مواقع معسكر اللواء 33مدرع، الذي تسيطر عليه الميليشيا في مديرية السبرة شرق مدينة إب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية للانقلابيين.

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