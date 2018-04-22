دفاعات السعودية اعترضت صاروخ حوثي وسقوط آخر بمنطقة صحراوية

أخبار الآن | الرياض - السعودية

اعترضت دفاعات السعودية الجوية صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية بإتجاه نجران، بينما سقط آخر في منطقة صحراوية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد تمكنت الجمعة، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت أطلقت من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه السعودية، بحسب ما أعلن التحالف في 16 أبريل. وقد تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، دون إحداث أي خسائر بالأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في ذلك التوقيت، بأن اعتراض الصاروخ المذكور وتدميره جاء بواسطة سرايا الباتريوت.

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