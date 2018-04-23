داعش يهدد باستهداف مراكز الاقتراع والمرشحين في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

هدد تنظيم داعش في رسالة صوتية بمهاجمة مراكز الإقتراع في العراق، وذلك خلال الإنتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

التهديد جاء على لسان المتحدث باسم التنظيم المتشدد أبو الحسن المهاجر، الذي هدد أيضا باستهداف المرشحين والمصوتين للإنتخابات.

لكن الحكومة العراقية صرحت في وقت سابق، إن مراكز الإقتراع ستخضع لحراسة مشددة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن النصر في كانون الأول/ديسمبر على تنظيم، الذي كان يحتل ثلث العراق في 2014، ولكن المتشددين عادوا إلى استخدام أساليب حرب العصابات في أعقاب انهيار دولتهم المزعومة.

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