تدريب إيزيديات على تصوير مواقع الإبادة الجماعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ركز مقال لـ "جوناثون موريسون"، محرر شؤون المعمار بصحيفة "تايمز"، بعنوان "تدريب نساء أيزيديات على تصوير مواقع الابادة الجماعية لتنظيم داعش باستخدام الطائرات الورقية". في هذا الصدد يقول "موريسون" إن فريقا من المهندسين المعماريين الذين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم سيقدمون دورة تديبية لنساء أيزيديات لتوثيق مواقع الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة في العراق باستخدام الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم، وفق نفس الصحيفة..

هذا المشروع سيوثق مواقع القتل الجماعي ومواقع الاستبعاد الجنسي في منطقة "سنجار"، وهو الأمر الذي سيمكن الباحثين من إنتاج مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة وربطها بشهادات الناجين من التنظيم، كما يهدف هذا المشروع إلى التمهيد لمقاضاة التنظيم..

وتعد هذه المحاولة هي الأولى من نوعها لخلق سجل دائم للفظائع التي ارتكبها التتنظيم، كما سيتم الجزء الأكبر منها من الجو، عن طريق استخدام طائرات ورقية وبالونات هيليوم مزودة بكاميرات صغيرة. وسيتم ابتكار المشاهد بكل تفاصيلها، حيث ستحلق الطائرات والبالونات فوق الألغام والمتفجرات التي زرعها التنظيم في المناطق التي كان يسيطر عليها..

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