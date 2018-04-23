العراق: 36 قتيلا من داعش قتلوا في غاراتنا بسوريا

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

أعلنت السلطات العراقية، أمس، تفاصيلَ الضربةِ الجوية، التي نفذتها مقاتلاتٌ عراقية ضدَ تنظيمِ داعش في سوريا، مؤكدةً قتلَ 36 مسلحا من التنظيمِ الإرهابي.

وأكدت في بيان أن هذه الضربات حققت أهدافها، ومن بين المواقع، التي تم استهدافها، موقعُ اجتماعٍ لقيادات التنظيم، وأسفرت عن مقتل 36 إرهابيا، بينهم قياديون.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، إن "منتسبي طيران القوة الجوية وجهوا عبر طائرات "F-16" ضربات داخل الأراضي السورية يوم 19 نيسان (أبريل) الجاري لاستهداف الأوكار والعناصر الإرهابية، التي تشكل خطرا على العراق، وفق معلومات دقيقة تفيد بان هناك اجتماعات ونشاطات إرهابية في هذه المواقع".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس الماضي، عن تنفيذ سلاح الجو العراقي ضربات "مميتة" ضد مواقع تعود لتنظيم داعش في سوريا، وهي ليست المرة الأولى، التي يستهدف فيها العراق مواقع للتنظيم داخل الأراضي السورية.

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